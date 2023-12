O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixou notas positivas à evolução da Taça da Liga dos longo dos anos e garantiu ambição da sua equipa, atual detentora do troféu, para conquistar uma prova que, em Portugal, constatou, tem o «caminho mais curto» para se somar mais um título.

«A Taça da Liga é uma competição “nova” em relação às outras, falando das provas internas. Acho que foi melhorando ao longo dos anos, a própria Taça da Liga, a organização. E, sinceramente, não vejo nenhum clube que não queira ganhar este título. Toda a gente. Porque acho que um título é um título e o caminho mais curto para se ganhar um título é esta Taça da Liga. A verdade é essa. Fazemos quatro jogos e podemos ganhar um título. Este clube vive de títulos e não vejo como desvalorizar a Taça da Liga Olho para este jogo, o Estoril já teve oportunidade de somar três pontos [ndr: ante o Leixões, vitória por 2-1 na 1.ª jornada], nós temos de ir atrás do resultado e vou meter a melhor equipa para o conseguir», assegurou Conceição, em conferência de imprensa, frisando que não vai gerir a equipa a propósito do jogo do próximo sábado ante o Casa Pia e o da próxima quarta-feira, ante o Shakhtar.

«É um desejo da equipa estar presente na final four e sabemos que, para isso acontecer, temos de fazer um bom resultado contra o Estoril. Preparámo-nos para, dentro deste quadro de contexto competitivo, preparámo-nos da melhor forma possível para ir lá e ganhar o jogo. Vou olhar para o jogo, definindo a estratégia que queremos dentro do que é o habitual em termos estruturais da equipa, jogar com jogadores que me dão garantias dentro do que também é a equipa do Estoril, para ganhar o jogo. Não vou pensar em qualquer tipo de gestão», afirmou.

Conceição abordou ainda, questionado pelo Maisfutebol, a evolução que viu na equipa do Estoril desde o jogo no Dragão (derrota dos azuis e brancos por 1-0) e os aspetos a destacar na equipa orientada por Vasco Seabra, a única que bateu o FC Porto até ao momento em 2023/24, além de Benfica e Barcelona, estas por duas vezes cada.

«Muito do que apanhámos com o Estoril em casa, foram demonstrando ao longo destas semanas. Marcaram em todos os jogos, foram uma boa equipa neste jogo com o Braga, tive oportunidade de ver ao pormenor. É uma equipa que gosta de jogar, tem qualidade individual e privilegia esses momentos em posse. Defensivamente, ganha alguma consistência, porque tem ali um corredor central povoado com três centrais, jogadores a perceberem bem, quando a equipa não tem bola, o que fazer numa zona mais alta, intermédia e baixa. É uma boa equipa, naquele momento mais pela qualidade individual. Hoje, coletivamente, um bocadinho mais fortes do que há umas semanas», observou.

O Estoril-FC Porto, da 2.ª jornada da Taça da Liga, tem início agendado para as 18 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.