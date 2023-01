O FC Porto conquistou na noite deste sábado o 83.º troféu futebolístico da sua história, ao bater o Sporting, por 2-0, em Leiria.

Ao vencer o clássico, a equipa de Sérgio Conceição levantou pela primeira vez a Taça da Liga, o troféu nacional que lhe faltava no palmarés e igualou o Benfica em número de títulos.

Nesta disputa a luta é a dois, já que o Sporting segue no terceiro lugar da lista, mas longe, com 54 títulos.

Numa contagem "cega", que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, o FC Porto chega ao número de troféus do rival encarnado, mas ostenta sete conquistas internacionais (contra dois do Benfica), nomeadamente dois títulos de campeão europeu (vitória na Taça dos Campeões de 1986/87 e na Liga dos Campeões de 2003/04), e ainda uma vitória na Taça UEFA, outra na Liga Europa, duas na Taça Intercontinental e uma na Supertaça Europeia.

Os portistas voltam a igualar o Benfica num ranking que já lideraram: após a vitória na Supertaça, em 2013, tinham mais seis troféus do que as águias (74-68).

Outro dado curioso, os dragões são, neste momento, detentores de todos os troféus a nível nacional: campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga.

--

Palmarés do FC Porto: 30 campeonatos, 18 Taças de Portugal, 23 Supertaças, uma Taça da Liga, uma Liga Europa, uma Taça UEFA, dois Mundiais de Clubes, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e quatro Campeonatos de Portugal.

Palmarés do Benfica: 37 campeonatos, 26 Taças de Portugal, oito Supertaças, sete Taças da Liga, três Campeonatos de Portugal e duas Taças dos Clubes Campeões Europeus.