Pepe, Nakajima e Zé Luís não vão ser opção no FC Porto para as meias-finais da Taça da Liga, ante o Vitória de Guimarães, no duelo de quarta-feira, em Braga. O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, confirmou as baixas do internacional português, do japonês e do cabo-verdiano, utilizando um estrangeirismo.

«Out, out [fora, em português]. Agora estamos com a mania do… out. Três out», afirmou Conceição, esta terça-feira, em conferência de imprensa, no Olival, sobre os três jogadores que, na segunda-feira, ainda constavam no boletim clínico da equipa.

O V. Guimarães-FC Porto joga-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

LEIA MAIS: todas as notícias do FC Porto