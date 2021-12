Luis Díaz, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a vitória com o Benfica no Dragão, que valeu a passagem dos dragões aos oitavos de final da Taça de Portugal.

«Foi o que planeámos durante a semana, o que pediu o mister. Jogar como sempre fazemos em casa, que é matar o rival. Sair com tudo, buscar o resultado desde o primeiro minuto e foi o que fazemos. Estou muito contente por pertencer a este grupo que todos os dias demonstra que está aqui para conquistar grandes coisas.

[Resultado importante?] Totalmente. Este resultado é muito importante para nós pelo rival, por tudo que temos pela frente. Parabéns a todos os companheiros pelo grande trabalho.

[Próximo jogo com o Benfica] Acho que vimos planeando os jogos e sabemos que o próximo vai ser diferente. Vamos tentar fazer o mesmo, amassar desde o primeiro minuto, estamos em nossa casa e temos de procurar o resultado desde o início.

[Jogar com menos um e defender mais] Era normal, porque tínhamos um a mais e tínhamos de aguentar um pouco mais. Não nos expormos a erros, aguentar e sair no contra ataque para marcar outro golo.

[Exibição?] Muito contente pelo jogo em geral, mais do que individualmente. Podíamos marcar um ou dois mais.»