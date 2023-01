O FC Porto deu seguimento esta segunda-feira à preparação para o jogo com o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal, ainda com quatro nomes no boletim clínico.

Meixedo e Evanilson fizeram tratamento, enquanto Zaidu realizou treino condicionado e Pepe fez trabalho de ginásio.

Os dragões voltam a treinar na manhã desta terça-feira e, de seguida, Sérgio Conceição lança o FC Porto-Arouca, marcado para as 20h45 do dia seguinte.