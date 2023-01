O FC Porto empatou a zero na visita ao Casa Pia, no Estádio Nacional, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Os gansos jogaram em inferioridade numérica desde o minuto 45, quando Lucas Soares foi expulso por acumulação de amarelos.

Os dragões são agora terceiros classificados no campeonato, com 33 pontos, menos um do que o Sporting de Braga e sete do que o Benfica, segundo e primeiro colocados, respetivamente.

Veja o resumo da partida: