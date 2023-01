O futebolista internacional congolês Giannelli Imbula, que em Portugal representou o FC Porto e o Portimonense, é reforço do Tuzlaspor, da Turquia.

O médio de 30 anos, que estava sem clube – jogou pela última vez no Portimonense em 2021/22, foi oficializado pelo Tuzlaspor com um contrato de época e meia.

O Tuzlaspor é o 14.º classificado da II Liga turca, ao fim de 18 jornadas, com 19 pontos, quatro acima da zona de descida.

Imbula, que passou apenas meia época pelo FC Porto, em 2015/2016, após ter sido contratado por 20 milhões de euros ao Marselha – numa das transferências mais caras do futebol português, fez 21 jogos pelos dragões.

Depois da passagem pelo FC Porto, Imbula rumou aos ingleses do Stoke, numa transferência feita a troco de 24 milhões de euros. Regressaria ainda a França para jogar no Toulouse, passando depois pelos espanhóis do Rayo Vallecano, nos italianos da Lecce e nos russos do Sochi. Em Itália e na Rússia, acabou por jogar pouco – apenas um total de cinco jogos – devido a várias lesões e problemas físicos.

Em 2020/21, Imbula treinou à experiência em dois clubes franceses, o Guingamp e o Nantes, mas acabou por não assinar contrato, tendo voltado ao ativo, por último, no Portimonense, onde fez 14 jogos em 2021/22.