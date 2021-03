Sérgio Conceição revelou que ainda não sabe se poderá contar com Sérgio Oliveira e Pepe para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o Sp. Braga. Os dois internacionais portugueses saíram lesionados do Clássico e esta terça-feira ainda não trabalharam com o grupo, segundo o técnico do FC Porto.



«Hoje não treinaram com o grupo. Estão em dificuldade, ainda não sabemos se é possível utilizá-los amanhã. Com o passar das horas, as suas situações vão ficar mais claras», adiantou, em conferência de imprensa.



Em sentido contrário, Iván Marcano voltou a competir, ainda que pela equipa B, após dez meses lesionado. Conceição saudou o regresso do espanhol, lembrando que este ainda apresenta «um ritmo competitivo baixo».



«É um elemento importante para o grupo de trabalho. Possivelmente poderá ir para estágio, ele é importante no grupo. Está pronto para jogar caso contrário não tinha jogado na B. O ritmo competitivo dele é baixo e temos de ter precaução. Quando ele entrar, tem de entrar forte e com confiança. Jogamos jogos decisivos e não podemos ter dúvidas sobre um estado físico ou anímico de um jogador. Toda a gente tem de estar no máximo das suas capacidades», referiu.