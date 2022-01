Vizela e FC Porto vão defrontar-se pela segunda vez esta época. Depois de os dragões terem goleado os minhotos por 4-0 para a Liga, segue-se novo embate desta feita a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.



Na véspera do encontro, Sérgio Conceição recusou fazer comparações com o duelo do campeonato e admitiu esperar dificuldades no Minho.



«São competições e jogos diferentes. Podemos comparar e falar do comportamento do Vizela. O Vizela tem sido uma equipa positiva, com uma equipa técnica conhecedora do clube e que está a fazer um campeonato razoável. Esperamos um jogo difícil e diferente do do campeonato num período nada fácil. Não só pelo período em que estamos, mas pelo que estamos a viver ao nível de lesões e que não nos permite estar na máxima força», começou por dizer, em conferência de imprensa.



De seguida, o treinador portista alertou para os jogos contra o Sp. Braga. O Vizela perdeu na Pedreira para a Liga, mas ganhou na Taça, eliminando o detentor do troféu.



«Os dois jogos contra o Sp. Braga foram totalmente diferentes no desfecho final. Esperamos um jogo de grau de dificuldade superior. Estamos a jogar a Taça de Portugal, é uma prova a eliminar e tudo pode acontecer. A vida do jogo pode ir por caminhos diferentes caso a equipa não esteja no máximo. Daí o meu alerta. Se estivermos ao nosso nível, as coisas podem ir de encontro ao que queremos», destacou.



Tal como na primeira intervenção, Conceição voltou a elogiar o Vizela e reiterou a dificuldade do jogo, revelando que o FC Porto trabalhou grandes penalidades.



«É uma equipa com identidade própria e com adeptos apaixonados. A equipa técnica está bem identificada com o clube e com as gentes de Vizela. Observámos muitos jogos do Vizela em que na partida final, colocaram essa tal alma em campo e conseguiram pontos. Evitar surpresas? Fizemos o nosso trabalho diário na preparação do jogo, percebendo que este será diferente daquele que jogámos para o campeonato. Trabalhámos todos os momentos do jogo, inclusive penáltis. Pode acontecer. Estamos alerta e a prova disso foi termos trabalhado a possibilidade de o jogo ir a prolongamento e de a passagem ficar decidida nos penáltis. Teoricamente somos a equipa mais forte e não fugimos a essa responsabilidade. Estamos prontos para ir a jogo e para passar a eliminatória», sublinhou.



O Vizela tem um surto de covid-19 no seu plantel e solicitou o adiamento do jogo. Caso não se confirme a alteração da data do encontro este vai jogar-se às 20h45 desta quarta-feira.