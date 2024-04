Pepê, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Vitória de Guimarães (1-0), no Estádio Dom Afonso Henriques, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Brasileiro marcou o golo solitário que coloca a equipa de Sérgio Conceição em vantagem.

Um jogo difícil decidido por um golo solitário de Pepê?

- Sem dúvida, sabíamos que ia ser um jogo muito pegado, sabemos que a equipa deles é muito forte, que procura o golo durante todo o jogo, principalmente a jogar em casa e precisávamos de estar no máximo da nossa capacidade para conseguir um bom resultado hoje para a segunda mão.

Já tinham ganho aqui para o campeonato, mas foi também um jogo difícil. Serviu de lição para o jogo desta noite?

- Sem dúvida, como disse, são uma equipa com muita qualidade. Têm vindo a fazer uma temporada incrível. A gente sabia que aqui é difícil e precisávamos de fazer tudo o que o mister nos pediu para vencer e procurar marcar um golo aqui.

O prolongamento com o Santa Clara serviu de aviso?

- Um aviso, a gente sabe que não há nenhum jogo fácil ou ganho. Conseguimos um resultado positivo, mas temos que entrar com um pensamento como se tivéssemos um empate aqui para conseguir um bom resultado.

Uma eventual vitória na Taça não salva a época do FC Porto?

- Todos os títulos são importantes. Sabemos que no campeonato ficou complicado, fizemos jogos que acabaram por nos prejudicar, mas vamos lutar até ao final, jogo a jogo, manter a cabeça erguida e fazer tudo para ganhar os jogos que restam.