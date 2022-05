Três dias após a conquista do título nacional, Mehdi Taremi partilhou alguns momentos da festa portista, na qual esteve grande parte do tempo acompanhado por Pepe.

O avançado iraniano do FC Porto legendou as imagens que partilhou com uma pergunta em inglês: «Como se diz “campeões” em português?». E deu logo de seguida a resposta: «Talvez Pepe».