Mesmo longe, Tiago Pinto nunca deixa de ver o vermelho do Benfica à frente.

Presente no «Thinking Football Summit», evento organizado pela Liga, o antigo dirigente do Benfica, atualmente a trabalhar na Roma, não quis elaborar muito sobre a época dos encarnados, mas deixou uma garantia: se a equipa de Roger Schmidt ganha, está tudo bem.

«Desde que o Benfica ganhe para mim está tudo bem», começou por dizer, antes de acrescentar, quando confrontado com a possibilidade de as águias adquirirem outro clube: «Trabalhei nove anos no Benfica, fui profissional, saí do Benfica como profissional, mas o Benfica nunca sairá de mim, mas hoje sou só um adepto e quero que o Benfica ganhe e mais nada.»

Na Roma há quase dois anos, Tiago Pinto conhece bem o futebol italiano e, por isso, os próximos adversários de FC Porto e Sp. Braga nas competições europeias: Inter de Milão e Fiorentina, respetivamente.

«Ao FC Porto e ao Sérgio Conceição não posso dar conselhos nenhuns porque se a minha memória não me falha, o Sérgio Conceição eliminou sempre as equipas italianas, por isso ele é que tem de me dar conselhos», começou por dizer.

«O Sp. Braga jogará com a Fiorentina, que é realmente uma equipa forte, que está a ter mais dificuldades este ano pelo facto de jogar sempre à quinta-feira na Europa e ao domingo no campeonato. Não é fácil jogar de três em três dias num campeonato tão competitivo como é o italiano. Nesse aspeto é um bocadinho diferente do que em Portugal porque há mais riscos de se perder pontos com as equipas do fundo da tabela. Em Itália, sente-se mais este impacto de jogar na Europa e é verdadeiramente difícil. A Fiorentina tem passado essas dificuldades, mas acho que nos dois casos, quer o Sp. Braga quer o FC Porto, terão as suas possibilidades de passar a eliminatória», concluiu.