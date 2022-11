Além de José Mourinho, Jorge Mendes e Paulo Futre também foram homenageados no «Thinking Football Summing», evento realizado pela Liga que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, até este domingo.



Numa conversa animada entre os três protagonistas, o agente brincou com o antigo internacional português, que se destacou no FC Porto e no Atlético de Madrid e que foi eleito o segundo melhor jogador do Mundo em 1987.



«Tenho a mesma idade do Paulo e em brincadeira, falámos várias vezes sobre isso. Se eu tivesse sido agente do Futre, na altura em que ele jogou, modéstia à parte ele teria sido o melhor jogador do mundo a seguir ao Maradona», referiu líder da Gestifute, a última intervenção depois de receber o prémio carreira para melhor agente.