Tiago Sousa fechou da melhor forma a vitória dos sub-17 do FC Porto frente ao Sp. Braga, no Minho (1-4), na segunda jornada da série A do Campeonato Nacional de Juniores B.

O jovem avançado de 16 anos, irmão mais novo de Rui Pedro - que assinou neste sábado pelo Olimpija Ljubljana (Eslovénia), foi lançado por Ricardo Costa ao minuto 88 e marcou um golaço logo depois, do círculo central, surpreendendo o guarda-redes adversário.

Tiago Sousa começou a jogar no Paivense, de Castelo de Paiva, e está no FC Porto desde 2020.