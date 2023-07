O avançado do FC Porto, Toni Martínez, em declarações na flash interview do Porto Canal, após a vitória frente ao Cardiff (4-0), num particular de pré-época disputado no Algarve:

«Sem dúvida que estou satisfeito. Estamos muito felizes pelo trabalho que estamos a fazer. Está a ser uma pré-época muito forte, estamos a preparar uma época que vai ser difícil, como todas, e agora conseguimos mostrar algum do trabalho que temos vindo a fazer.

Foi a primeira vez que jogámos mais de 45 minutos, marcámos quatro golos, quero deixar uma palavra ao meu colega Fran Navarro, que fez o primeiro golo. Sabíamos o que ia encontrar, conheço bem o futebol britânico, sabíamos que todas as bolas iam ser muito disputadas, até ao fim, por isso entrámos com fogo.

Consegui fazer dois golos e é isso que quero continuar a fazer. Não quero parar. Os adeptos tinham saudades disto e nós também, até porque precisamos deles. Temos de estar juntos mais do que nunca, para sermos felizes no fim.

O Sérgio Conceição vai ter uma boa dor de cabeça, como tem acontecido nas últimas épocas. Ele vai escolher os melhores, como sempre faz. Tem mais um jogador para ajudar, o Fran Navarro jogou de manhã, entrou e fez um golo, o Danny também entrou e deu tudo, isso é bom para a equipa.»