O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi eleito o treinador do mês de dezembro na I Liga, arrecadando o prémio Vítor Oliveira, com uma votação de 28 por cento entre os colegas de profissão do principal campeonato.

Conceição superou Emanuel Ferro, adjunto de Ruben Amorim do Sporting (21 por cento) e Carlos Carvalhal, que reuniu 17 por cento das preferências.