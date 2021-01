A Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Luís Godinho para o clássico entre FC Porto e Benfica, referente à 14.ª jornada da Liga.



Hugo Miguel será o VAR do jogo que se realiza na sexta-feira (21h00), no Estádio do Dragão.



Horas antes, no Sporting-Rio Ave (18h30), estarão Hélder Malheiro como árbitro e Vítor Pereira como VAR.



As nomeações para os jogos de sexta-feira:



Sporting-Rio Ave

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

FC Porto-Benfica

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos