Depois de gozar três dias de folga, o plantel do FC Porto regressou aos treinos na tarde desta terça-feira, no Olival, numa sessão onde já marcou presença Otávio, que esteve ao serviço da seleção portuguesa.

Matheus Uribe (Colômbia), Marko Grujic (Sérvia), Stephen Eustaquio (Canadá), Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão) continuam concentrados com as respetivas seleções.

O boletim clínico dos dragões conta com quatro nomes que realizaram tratamento: Diogo Costa, João Mário, Pepe e João Marcelo.

O FC Porto volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira.

O próximo compromisso da equipa de Sérgio Conceição está agendado para domingo, diante do Portimonense, na 26.ª jornada da Liga, no Estádio do Dragão.