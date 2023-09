O FC Porto voltou a treinar esta terça-feira no Olival e, à semelhança do que tinha acontecido na véspera, Sérgio Conceição contou com Zé Pedro, defesa-central que é capitão da equipa B.

Pepe, Marcano, Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson continuam no boletim clínico e realizaram apenas tratamento.

Os dragões voltam ao trabalho esta quarta-feira, para mais um treino tendo em vista a deslocação à Luz, agendada para sexta-feira (20h15).