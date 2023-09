O plantel do FC Porto folgou no domingo, após o triunfo sobre o Gil Vicente, mas regressou esta segunda-feira ao Olival para dar início à preparação do clássico com o Benfica.

Zé Carlos, defesa-central e capitão da equipa B, foi a principal novidade no treino orientado por Sérgio Conceição.

Pepe, Marcano, Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson figuram no boletim clínico dos dragões e realizaram tratamento. O central espanhol, refira-se, vai ser operado em Madrid.

O FC Porto volta ao Olival esta terça-feira para treinar a partir das 10h30.