Iván Marcano vai ser operado esta terça-feira em Madrid ao joelho direito, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do FC Porto.

O defesa-central sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho no jogo com o Estrela da Amadora, no dia 15 deste mês, o que o obrigará a uma paragem de longos meses.

Aliás, ciente de esta lesão pode colocar em risco até a sua carreira, o espanhol de 36 anos pediu ao FC Porto para fazer a cirurgia no seu país com o especialista em traumatologia Manuel Leyes Vence.

A intervenção só poderá ser feita agora, com o joelho desinchado, e terá naturalmente o acompanhamento do departamento médico do FC Porto.

Esta é a segunda vez que Marcano faz uma rotura de ligamentos no joelho. A última, em maio de 2020, obrigou a uma paragem competitiva a rondar os sete meses.