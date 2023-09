Loucura? Talvez. Mas correu bem.



Um adepto fez 5500 quilómetros do Canadá ao Porto para ter uma camisola de Eustáquio. O jovem esteve no Dragão a assistir ao duelo entre o FC Porto e o Gil Vicente que curiosamente, foi decidido com um golo do internacional canadiano.



O adepto exibiu um cartaz a explicar que tinha percorrido 5500 quilómetros só para ter a camisola de Eustáquio e o jogador fez-lhe a vontade.



Veja o vídeo: