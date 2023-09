O FC Porto defronta o Benfica, na Luz, na próxima sexta-feira, mas isso não impede que tenha marcado a gala anual dos Dragões de Ouro para a noite de quinta-feira.

O clube explica que a 36ª edição dos Dragões de Ouro «vai ser o epílogo das comemorações dos 130 anos do Futebol Clube do Porto».



A cerimónia vai decorrer no Coliseu do Porto, com início marcado para as 21h30.

O jogo com o Benfica pode impedir os elementos da equipa de futebol de estarem presentes. Há um ano, Sérgio Conceição foi (de novo) o Treinador do Ano, Diogo Costa recebeu o galardão para Atleta do Ano e Otávio foi o Futebolista do Ano.

O dia de aniversário do clube começará a ser assinalado às 10h00, com o hastear da bandeira junto à Porta 1 do Estádio do Dragão.