FC Porto iniciou a preparação para a receção ao Benfica com quatro nomes no boletim clínico.

Além de Pepe, há mais tempo em tratamento, desde sábado que Galeno (gestão de esforço), João Mário e André Franco (ambos também em tratamento) não treinaram com o restante grupo comandado por Sérgio Conceição.

Depois da goleada ao Anadia (0-6) para a Taça de Portugal, no passado domingo, os dragões regressaram hoje ao trabalho no centro de estágios do Olival, onde esta quarta-feira voltam a treinar a partir das 10 horas da manhã.

O clássico frente ao Benfica abre a 10.ª jornada da Liga, na próxima sexta-feira (20h15, Sport TV), no Estádio do Dragão. Os encarnados lideram, com mais três pontos na classificação do que os dragões.