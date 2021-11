A popular Avenida Ávila, situada no leste de Caracas, mudou de nome para homenagear Fernando Gomes, antigo jogador e atual vice-presidente do FC Porto, na sequência de uma iniciativa da Filial 43 do FC Porto na Venezuela.



«Estamos aqui para colocar o nome, homenagear e imortalizar o Fernando Gomes, a máxima figura do FC Porto dentro dos relvados, uma das maiores figuras também do futebol português, (que foi) Bota de Ouro em 1982 e 1985, e que também foi galardoado com dois Dragões de Ouro (do FC Porto), um como atleta e outro como o jogador”, explicou o presidente da Casa do Porto na Venezuela, Alvarinho Sílvio Moreira, à agência Lusa.

A ideia, segundo Alvarinho Sílvio Moreira, surgiu há quatro anos e o processo «não foi fácil». A homenagem não se limita à placa que identifica a nova Avenida Fernando Gomes.



«Não é apenas 60 centímetros, nem os mais de mil metros da avenida Ávila, agora avenida Fernando Gomes, mas sim os 6.604 quilómetros que nos separam da nossa terra e hoje a Venezuela e Portugal ficam unidas pelo nome dele», concluiu o presidente da Casa do Porto na Venezuela.