Horas após ter reagido com ironia à multa aplicada aplicada ao V. Guimarães por insultos, Moussa Marega voltou a abordar o assunto, já depois de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter informado que a coima de 714 euros não está relacionada com os insultos racistas que levaram o jogador a sair do relvado do Estádio D. Afonso Henriques.

Marega terá sido induzido em erro por um artigo de um jornal francês, que mencionava que a referida multa dizia respeito aos insultos racistas que lhe foram dirigidos em Guimarães, mas foi colocado a par da verdadeira versão por um jornalista no Twitter.

«Esperemos que isso faça as coisas avançarem. Farto de slogans e faixas para parecer bem», escreveu o avançado maliano nas redes sociais.