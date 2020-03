O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tornou esta quarta-feira público o acordão do processo de inquérito – entretanto arquivado – ao caso do túnel do Jamor, no intervalo do Belenenses-FC Porto, em que Pedro Ribeiro, à data técnico dos azuis, se queixou de ter sido agredido.

Ora, segundo o documento, Pedro Ribeiro confirmou a agressão, mas não foi capaz de identificar o autor da mesma. O treinador de 34 anos revelou também que discutiu com Sérgio Conceição, mas na altura em que foi atingido com um soco havia várias pessoas na zona.

«Quando o depoente [Pedro Ribeiro] se encontrava no final do patamar que intermedeia as referidas escadas, enquanto várias pessoas caminhavam entre si e Sérgio Conceição, sentiu um soco com que foi atingido do lado esquerdo do queixo, e que veio dessa mesma direção. Perguntada ao depoente [Pedro Ribeiro] a identidade dos membros dos staffs técnicos das equipas que estavam no local nesse momento, este disse não poder precisar. Sabe quem são vários deles, naturalmente, porém, não tem noção precisa de quem, no preciso momento em que foi desferido o soco, se encontrava junto a si», pode ler-se.

Esclarece ainda a Comissão de Instrutores que há indícios fortes de que Pedro Ribeiro «sofreu uma ofensa à sua integridade física», mas que não é possível descobrir a identidade do agressor.

Hélder Batista e Celso Simão, treinador adjunto e funcionário do Belenenses, respetivamente, disseram não ter presenciado qualquer contacto físico entre Pedro Ribeiro e Conceição, embora Simão tenha visto «um punho a embater na face de Pedro Ribeiro», sem conseguir identificar o autor da agressão.

Recorde-se que Sérgio Conceição já tinha afirmado, em entrevista ao canal 11, que não tinha agredido Pedro Ribeiro.