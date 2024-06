O lateral-esquerdo Wendell, jogador do FC Porto e da seleção brasileira, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS, em que fez uma retrospetiva à época passada do FC Porto, admitindo que, a nível coletivo, não foi a melhor.

«A nível individual fiz uma boa temporada, chego em ótimas condições à Copa América. A nível coletivo precisávamos de um pouco mais para lutar pelo campeonato, mas ganhámos a Taça de Portugal. Pessoalmente, ajudei a equipa, mas poderia ter sido uma época melhor se tivéssemos conquistado mais títulos. No entanto, estou muito feliz com a campanha que realizei», começou por referir.

Questionado sobre a eficiência defensiva do FC Porto no campeonato, Wendell destacou o trabalho de Sérgio Conceição. «O trabalho de cada dia, de cada semana e o impacto do treinador foi o que causou o nosso grande desempenho defensivo. Nesse caso, sofremos poucos golos, mas também marcámos poucos. Então, deixámos muito a desejar lá na frente. Na defesa todos nos destacámos e fizemos um excelente trabalho», afirmou.

Por fim, falou também sobre a saída de Conceição. «Há dois companheiros do FC Porto na equipa [Pepê e Evanilson] e estamos um pouco tristes. O Sérgio é um treinador que nos ajudou diariamente a sermos melhores e tirou o melhor que temos. Ficámos tristes com isso, porque nos ajudou a ser melhores jogadores e melhores pessoas. Estou muito grato pela sua ajuda nestas três temporadas que me treinou no FC Porto. Espero que ele esteja bem e feliz na próxima fase noutra equipa e conquiste muitos títulos», disse.

Wendell integra a comitiva da Seleção brasileira que vai disputar a Copa América neste verão, nos Estados Unidos da América.