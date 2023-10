O FC Porto goleou na Bélgica o Antuérpia por 4-1, em jogo da 3.ª jornada do Grupo H da UEFA Youth League.

Os azuis e brancos dominaram a partida do primeiro ao último minuto, criando muitas oportunidades e concedendo poucas ao adversário.

Logo aos 6 minutos, Anhá Candé colocou o FC Porto em vantagem e aos 18m bisou após ser assistido por Jorge Meireles.

Os dragões continuaram a carregar, continuaram a somar oportunidades, mas só voltaram a marcar na etapa complementar.

Aos 67 minutos, André Oliveira aproveitou um corte incompleto de um defesa para rematar forte para as redes do Antuérpia e aos 80 minutos Gil Martins, lançado no jogo na segunda parte, confirmou a goleada após assistência soberba de Jorge Meireles.

Nos minutos finais, o conjunto de Nuno Capucho, que até podia ter alcançado uma vitória por números ainda mais expressivos, aligeirou o ritmo e foi aí que o Antuérpia começou a aproximar-se mais com perigo da baliza defendida por Gonçalo Ribeiro. Já em tempo de compensação, na sequência de um canto, Vandeplas assinou o tento solidário da equipa da casa.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 6 pontos no Grupo H, que o Barcelona lidera com 9 após ter vencido, também nesta quarta-feira, o Shakhtar Donetsk por 2-0.