O Sp. Braga esteve perto, muito perto de fazer tombar na Pedreira a poderosa cantera do Real Madrid.

A equipa minhota partiu muita pedra, mas não mandou abaixo a casa branca e acabou com um nulo um duelo que lhe vale o comando repartido do Grupo C da Youth League com a equipa espanhola.

A equipa do Real Madrid, comandada pelo ex-defesa «merengue» Alvaro Arbeloa, até começou por cima, mas a reação do Braga foi enérgica, a ponto de poder ter regressado aos balneários em vantagem. João Vasconcelos disparou colocado de pé esquerdo de fora da área, mas não desfez o nulo em cima do intervalo.

No segundo tempo, a equipa de Rui Duarte pressionou, mas o desacerto de Afonso Duarte, que aparecia oportuno nos espaços e um par de vezes teve o golo nos pés na cara do guarda-redes Fran González, não ajudou.

O Real Madrid respondia, contra-atacava com perigo, porém, João Carvalho sempre muito atento comandava o quarteto defensivo e mantinha a baliza inviolável.

Até que aos 90m o prodígio Roger Fernandes – mais jovem jogador de sempre a estrear-se na Liga – quase inventou o golo da vitória: derivou da direita para o centro, driblou, encheu o pé esquerdo e… Fran González evitou um golaço.

Desilusão? Nada disso. O Sp. Braga bem pode criar grandes expectativas com esta talentosa fornada de jogadores que se batem de frente com uma das mais conceituadas escolas de futebol do mundo.

O jogo desta tarde na Cidade Desportiva de Braga e as contas do grupo assim o comprovam: os minhotos seguem no topo com sete pontos, tal como o Real Madrid, bem à frente do Union Berlim, com três, que esta tarde goleou o Nápoles (4-1), e deixou os italianos no último lugar sem qualquer ponto.

Que excelente mote para o jogo dos graúdos esta noite na Pedreira!