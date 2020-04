José Manuel Meirim, atual presidente do Conselho de Disciplina (CD), vai ser assessor jurídico da direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), caso Fernando Gomes seja reeleito.

Questionado pela Lusa, um dia depois de ter revelado que Cláudia Santos vai ser a cabeça de lista ao órgão disciplinar federativo, sucedendo a Meirim, Fernando Gomes agradeceu o empenho do jurista e disse continuar a contar com o seu contributo.

«Com o seu acordo, voltará a prestar a assessoria jurídica que, atendendo aos acontecimentos recentes, será de importância vital para nos ajudar a enfrentar os desafios que teremos pela frente», afirmou Fernando Gomes.

O líder federativo elogiou o desempenho de Meirim à frente do CD da FPF, desde 2016. «Desempenhou durante quatro anos o cargo de presidente do CD com a qualidade e a independência que dele esperava no exercício daquelas funções. Agradeço o seu contributo e lealdade e conto com ele para o próximo mandato», frisou.

Fernando Gomes explicou ainda que conta com Meirim na equipa recandidata às eleições federativas, que estavam previstas para junho, mas ainda não têm data marcada, tendo, no entanto, já sido iniciado o processo de eleição dos delegados para a Assembleia Geral (AG) eletiva. «Desde o primeiro dia que conto com o José Manuel Meirim na minha equipa. Fi-lo pela confiança que sempre me inspirou e pela capacidade técnica e competência como jurista que sempre lhe reconheci», salientou.

Nesse sentido, Gomes justificou a aposta em Meirim para a sua equipa, tendo em vista o quadriénio 2020-2024. «O conhecimento e a experiência do dr. José Manuel Meirim muito saíram enriquecidos nos últimos quatro anos, e irão reforçar a nossa componente jurídica que necessariamente tem de ser robusta e fundamentada na sustentação das decisões tomadas», rematou.

Com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, devido à pandemia de covid-19, o Governo português decidiu permitir o prolongamento de mandatos por mais um ano, mas algumas federações, como a de futebol, vão avançar com as eleições no presente ano.