A Federação Portuguesa de Futebol encerrou a temporada 2022/23 com um número recorde de 224.501 jogadores federados e de lazer, um aumento de 16.446 em relação à época anterior.

Deste novo recorde, 208.888 são jogadores do sexo masculino e 15.613 são jogadoras do sexo feminino, representando um aumento de 13.980 e 2.466 atletas, respetivamente.

«Os indicadores de crescimento no sector feminino são notórios e situam-se na ordem dos 34 por cento em relação à temporada 2018/19. Esta época fechou com 15.414 jogadoras federadas», realçou a entidade presidida por Fernando Gomes, especificando que são mais 2.591 atletas do que em 2021/22.

O aumento do número de jogadores federados na FPF tem sido constante, com exceção da temporada 2020/21, devido à pandemia de COVID-19, quando se registou uma queda para 127.223 jogadores. No ano seguinte, porém, houve uma recuperação para 199.616 atletas.

Na modalidade de Walking Football, que teve a realização do seu primeiro evento nacional no último fim de semana na Cidade do Futebol, já estão inscritos 354 praticantes na FPF.