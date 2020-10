A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol aprovou esta segunda-feira o Relatório de Gestão e Contas da época 2019/20, com um resultado positivo de 2,36 milhões de euros, bem como a proposta de aplicação de resultados e as contas consolidadas do mesmo exercício.

A Direção da FPF apresentou um resultado líquido positivo de 2,36 milhões de euros, correspondentes a 72,98 milhões de euros de rendimentos face a um total de gastos no valor de 70,62 milhões de euros.

O lucro da Federação será assim distribuído: 1,2 milhões de euros para o apoio ao futebol não profissional [redução de taxas, seguros do futebol feminino, subsídios de deslocações, entre outras medidas] e 1 milhão de euros para investimento no reforço do fundo para a construção das academias das associações distritais, ficando o remanescente para reforço dos fundos patrimoniais.

Este novo exercício positivo, o oitavo consecutivo nos mandatos do presidente Fernando Gomes, decorreu em contexto de pandemia a partir de março, tendo um impacto negativo ao nível das receitas na ordem dos 17 milhões de euros.