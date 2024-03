O Feirense está de luto pela morte de Luís Nunes, antigo presidente do clube.

O antigo dirigente, que foi ainda vice-presidente da Liga de Clubes e vogal do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), morreu na quarta-feira, aos 72 anos, vítima de doença prolongada.

Foi e sempre será uma das grandes referências do nosso clube. A sua generosidade e disponibilidade enquanto homem devem também ser recordadas. O Clube Desportivo Feirense fica mais pobre com o seu desaparecimento», escreveu a SAD do Feirense, em comunicado.

Luís Nunes, refira-se, foi presidente do Feirense entre 1989 e 1991.