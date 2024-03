O Nacional conseguiu este domingo uma importante vitória no terreno do Santa Clara, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.

Nos Açores, Carlos Daniel fez o único golo do encontro logo aos 13 minutos.

Com este resultado, o Santa Clara perde a liderança isolada da tabela classificativa: continua em primeiro, mas com os mesmos 56 pontos do AVS.

Já o Nacional é terceiro, com 51 pontos.