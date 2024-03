Depois da derrota com o Santa Clara, o Benfica B regressou este sábado às vitórias na II Liga, ao triunfar em casa do Penafiel, por 1-0.

Com André Gomes e Gianluca Prestianni no onze inicial – jogadores da equipa principal –, as águias chegaram ao triunfo graças a um golo de Henrique Pereira, aos 57 minutos.

Com este resultado, o Benfica B está no nono lugar da tabela classificativa, com 36 pontos. O Penafiel é 13.º, com 28 pontos.