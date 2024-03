Primeiro foi a polémica com Vlachodimos, depois foram as palavras de Di María a dizer que não gosta de ser substituído e agora surgiu a entrevista de Kökcü sem papas na língua, em que o médio turco não esconde o desagrado pela situação que vive no Benfica.

A época não tem sido fácil para Roger Schmidt na gestão do ego dos jogadores das águias, mas ainda assim, o técnico alemão garante que continua a gostar de ser treinador da equipa encarnada.

«Isto é normal. A época é longa, são muitos jogos, e às vezes há problemas. É parte do futebol guliderariar os jogadores da melhor maneira possível, falar dos problemas com os jogadores. Os nossos jogadores mostram sempre uma boa atitude, estou contente com o carácter da equipa», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Casa Pia.

«Estou muito feliz por ser treinador desta equipa, gosto da atmosfera. Às vezes se há problemas, temos de os resolver. Vou ler a entrevista do Kökcü, até agora está a ter uma boa época, esteve lesionado, teve alguns problemas, mas é a primeira época. Nunca é fácil, isto é normal. Faz parte de liderar uma equipa a este nível, no geral o espírito da equipa é muito bom», acrescentou.