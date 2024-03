O Benfica é campeão em título, está na luta para revalidar esse mesmo título e continua em prova na Taça de Portugal e na Liga Europa.

Ainda assim, a época está longe de ser pacífica, e Roger Schmidt tem sido muito criticado pelos adeptos encarnados. No entanto, o treinador dos encarnados continua a garantir que não toma muita atenção a essa negatividade.

«Primeiro que tudo, não reparo em tudo, nem quero. Como disse há algumas semanas, se és treinador do Benfica vai sempre haver críticas. É impossível não haver. O que reconheço é que há muito apoio à equipa e a mim, faço parte da equipa. Não sou importante, a única coisa que importa é o Benfica. Se jogarmos bem e ganharmos títulos, toda a gente ficará feliz. Claro que se empatamos ou perdemos, há críticas, é normal, conheço o negócio do futebol. Não é importante mim, estou num planeta diferente, estou focado em preparar a equipa para ganhar jogos. As soluções estão dentro do campo, não se resolvem problemas em entrevistas, só posso resolver problemas em campo, ganhando jogos», afirmou, em conferência de imprensa.

«Pela minha experiência nos últimos anos, estou totalmente esclarecido neste tópico. Não fico afetado, vejo muito apoio e se queremos ganhar títulos, temos de ter o apoio dos nossos adeptos. É isto que estamos a fazer. Não é bom focarmo-nos nestes tópicos e demasiado em aspetos negativos. Não se pode assumir que tudo está mal. As pessoas negativas são sempre as pessoas mais ruidosas, é assim na sociedade. Há muita negatividade no mundo, também no futebol, e não sou afetado por isso, de todo», concluiu.

O Benfica defronta o Casa Pia este domingo, em Rio Maior, a partir das 18h00.