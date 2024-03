O Marítimo recebeu e venceu este sábado o União de Leiria, por 2-0, num jogo que permitiu à equipa madeirense subir ao terceiro lugar da II Liga.

O União de Leiria viu-se reduzido a dez homens aos 25 minutos, depois de Kieszek receber um cartão vermelho direto. O árbitro marcou falta, deu o cartão e na sequência do livre Euller fez o primeiro golo, com um remate bastante potente e sem hipótese para o recém entrado João Oliveira. No festejo, o brasileiro fez uma homenagem a Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, ao fazer um ‘Kamehameha’.

O segundo golo surgiu já na segunda parte, aos 69 minutos, com Platiny a selar o resultado.

Com esta vitória, o Marítimo sobe ao terceiro lugar, com 48 pontos, mas mais um jogo que o Nacional, que tem o mesmo número de pontos. Por outro lado, o União de Leiria está em 12.º, com 31.

Veja o resumo:

No outro jogo da tarde, o Académico de Viseu empatou a uma bola com o Paços de Ferreira e ambos os clubes perderam a oportunidade de subir para a quinta posição.

O Paços de Ferreira chegou primeiro ao golo, aos 48 minutos, com Zé Uilton a abrir o marcador, depois do jovem Afonso Oliveira Rodrigues fazer a assistência. O português de 21 anos podia ter aumentado a vantagem aos 61 minutos, mas falhou um penálti.

O empate surgiu já perto do apito final, com André Clóvis a salvar um ponto ao clube de Viseu. Petkov ainda marcou o 2-1, mas o golo acabou por ser anulado, aos 90+5.

Ora veja o resumo do encontro: