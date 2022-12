A treinadora do Benfica, Filipa Patão, reconheceu esta quarta-feira o «poderio» do Barcelona, mas defendeu que as encarnadas têm «grandes valências» e que têm mostrado evolução e melhoria na Liga dos Campeões feminina, pretendendo continuar a dar provas de competitividade.

«Em termos estratégicos, sabemos que o Barcelona tem o poderio, a capacidade e as individualidades, mas nós também temos jogadoras com grandes valências e um coletivo que este ano tem demonstrado que tem evoluído e melhorado de jogo para jogo na Liga dos Campeões», assinalou a técnica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, no Benfica Campus.

O Benfica parte para o jogo com o Barcelona, da quinta jornada (quinta-feira, 20 horas), com seis pontos e no terceiro lugar do grupo D, a três pontos de Bayern Munique e Barcelona, ambos com nove e em lugares de apuramento. O Rosengard é quarto e último, ainda sem pontos, num Grupo D no qual o Benfica partiu como a equipa de coeficiente mais baixo (23.º lugar do ranking da UEFA, para o segundo do Barcelona, o quinto do Bayern e o 13.º do conjunto sueco.

«Vamos lutar até ao final, sabemos que, do outro lado, vai estar o Bayern a jogar com o Rosengard [ndr. defrontam-se pouco antes, pelas 17h45] e tudo poderá acontecer naquele lado, só temos de centrar-nos no que podemos controlar e o que podemos controlar é o nosso jogo, tentarmos fazer aqui pontos e deixar tudo em aberto para a última jornada com o Bayern», perspetivou Filipa Patão, ambiciosa perante um desafio de elevado grau de dificuldade.

«Estamos a ver um Benfica pressionante, que quer ter bola e chegar mais à frente, que quer mandar no jogo e isso acaba por ser a nossa identidade, que queremos passar da nossa Liga para a Liga dos Campeões e percebermos que é para aqui que o Benfica quer caminhar», disse, ainda.

Na primeira volta, o Benfica perdeu na deslocação a Barcelona por 9-0. Depois, perdeu em casa com o Bayern por 3-2 e venceu o Rosengard em casa por 1-0 e fora por 3-1.