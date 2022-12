O Sporting venceu nesta terça-feira os dinamarqueses do Skjern Handbold e tem praticamente assegurada a passagem aos oitavos de final da Liga Europeia de andebol, estando no terceiro lugar do Grupo C.

Depois de na semana passada terem vencido esta mesma equipa por 30-28, os leões voltaram a levar a melhor, agora por 28-24 num jogo que se realizou sem adeptos no Pavilhão João Rocha devido às más condições meteorológicas em Lisboa.

Pior sorte teve o Benfica, que voltou a ser derrotado, agora fora de casa, pelos franceses do Montpellier por 33-27. Apesar do desaire, as águias continuam na luta pelo apuramento: seguem no quarto lugar do Grupo A (último dos lugares de apuramento) com quatro pontos.

Destaque ainda para a derrota do Águas Santas por 30-24 com os ucranianos do HC Motor: a equipa maiata está no último lugar do Grupo D com apenas um ponto somado e está a quatro pontos de um lugar de apuramento.