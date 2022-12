A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do ex-futebolista português Fernando Gomes.

«O seu notável contributo para a afirmação do futebol português perdurará na história. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pela morte de Fernando Gomes, apresentando as mais sentidas condolências aos seus familiares, amigos e ao Futebol Clube do Porto», lê-se no voto de pesar, apresentado pelo PS.

O antigo internacional português faleceu no sábado, aos 66 anos.

Neste período de votações, a Assembleia da República aprovou também por unanimidade um voto de pesar, apresentado pelo PSD, pelo falecimento, no passado domingo, aos 39 anos, de José Monteiro, antigo presidente da Federação Portuguesa de Culturismo e Fitness e fundador da Federação de Culturismo e Powerlifting de Portugal.