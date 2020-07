Reeleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes assumiu no discurso de tomada de posse uma defesa universal dos destinos do futebol português.

«Aos sócios e delegados da FPF garanto que defenderei o futebol como um todo. Não há futebol profissional e não profissional, nem masculino ou feminino. Há unicamente um futebol. Garanto que não terei visões sectárias e continuaremos a priorizar a prática das mulheres e dos jovens», frisou o dirigente que inicia o terceiro e último mandato.

Fernando Gomes garante ainda que irá «continuar solidário e atento e unido, num tempo especialmente desafiante.»

O líder federativo admitiu ainda que as associações distritais «permanecerão sempre no centro da ação», na antecâmara da «época mais difícil da história», que poderá arrancar com «algumas competições em setembro».

«As reuniões que temos tido com o Estado e as autoridades de saúde, a última das quais hoje [sexta-feira], fundamentam essa esperança. Essa possibilidade é desafiante e encerra uma responsabilidade ainda maior, mas incute-nos a energia necessária para que nós e as outras federações consigamos entregar o desporto em Portugal», apontou.