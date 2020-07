O atual presidente e único candidato às eleições da próxima sexta-feira na Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, afirmou que a conquista de um título de futebol masculino é um dos objetivos para o próximo mandato no organismo.

«Ganhar um título internacional de futebol masculino» é uma das metas de Fernando Gomes, bem como chegar à liderança da hierarquia do futsal mundial, masculino e feminino, além de alcançar uma fase final de futebol feminino. Outro dos pontos em vista, nos 120 compromissos apresentados para o mandato 2020-2024, é candidatar Portugal à organização de provas europeias e mundiais.

O ato eleitoral decorre na sede da FPF, na Cidade do Futebol, em Oeiras, entre as 15 e as 17 horas. A posse dos novos órgãos sociais é às 18 horas.