Os play-offs intercontinentais de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, nos quais serão encontrados os dois últimos apurados para a fase final, vão ser disputados a um mão e em campo neutro, informou a FIFA.



Os jogos, inicialmente agendados para março de 2022, foram adiados para junho face às «alterações sem precedentes provocadas pela pandemia de covid-19 no calendário da qualificação para o Mundial», justificou o organismo que rege o futebol mundial.

Os ‘play-offs’ intercontinentais, agora marcados para 13 e 14 de junho de 2022, reúnem quatro seleções, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da Oceânia e uma da América do Norte, Central e Caraíbas, sendo que os dois vencedores apurar-se-ão para a fase final da competição.

O sorteio destes play-offs vai decorrer em 26 de novembro, em Zurique, no mesmo dia em que serão sorteados os play-offs europeus, já marcados para 24 e 29 de março de 2022, e nos quais participará Portugal, que ficou no segundo posto do Grupo A da qualificação europeia e falhou o acesso direto ao Qatar 2022.

Desta forma, os dois vencedores dos play-offs intercontinentais só serão conhecidos depois do sorteio da fase final do próximo Campeonato do Mundo, que terá lugar em 1 de abril de 2022, em Doha.

O Mundial2022 vai realizar-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro do próximo ano.