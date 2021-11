A qualificação para o Mundial 2022 teve avanços significativos na última semana, com o grosso das 13 seleções já apuradas a garantir vaga nos últimos dias.

Além do Qatar, anfitrião da fase final da competição, dez seleções da Europa e duas da América do Sul já garantiram o ‘passaporte’, mas ainda há muitas contas e caminho a percorrer por todo o mundo. Da Europa à Oceânia, passando por África, América do Sul, América do Norte e Central e Ásia.

A cerca de um ano do Mundial 2022 (realiza-se de 21 de novembro a 18 de dezembro do próximo ano), o Maisfutebol apresenta-lhe o ponto de situação atual em cada confederação.

EUROPA (UEFA) :: 10 de 13 vagas atribuídas

Seleções já qualificadas: Alemanha, Dinamarca, Bélgica, França, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Países Baixos.

Às dez seleções mencionadas, vão juntar-se mais três, que vão sair dos play-off a disputar de 24 a 29 de março de 2022 e cujo sorteio é já no próximo dia 26 de novembro. Nele estará Portugal, inserido no pote 1, como cabeça-de-série. As 12 seleções que estão no play-off vão ser divididas em três caminhos de quatro seleções cada, que vão jogar meias-finais e final a uma só mão. Apuram-se os vencedores da final de cada caminho. Ficam pelo caminho os seis derrotados das meias-finais, mais os três finalistas vencidos. Nas meias-finais, as seleções do pote 1 jogam em casa. Nas finais, visitado e visitante definem-se por sorteio.

Os potes para o play-off europeu:

POTE 1: Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales.

POTE 2: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria, República Checa.

AMÉRICA DO SUL (CONMEBOL) :: duas de quatro/cinco vagas definidas

Seleções já qualificadas: Brasil, Argentina.

Na América do Sul, faltam disputar quatro de 18 jornadas do grupo de qualificação. Apuram-se diretamente os quatro primeiros e o quinto vai disputar um play-off intercontinental. A Brasil e Argentina, vão juntar-se mais duas seleções. Nesta altura, Equador (3.º com 23 pontos) e Colômbia (4.ª com 17 pontos) estão em posição de acesso direto e o Peru (5.º com 17 pontos) em zona de play-off. Contudo, Chile (6.º com 16 pontos), Uruguai (7.º com 16 pontos), Bolívia (8.ª com 15 pontos) e Paraguai (9.º com 13 pontos) têm ainda legítimas aspirações.

O que falta jogar: 15.ª jornada (27 janeiro 2022), 16.ª (1 fevereiro 2022), 17.ª (24 março 2022) 18.ª (29 março 2022).

ÁFRICA (CAF) :: cinco vagas para definir no play-off

África é um dos continentes ainda sem qualificados para o Qatar. Depois de uma primeira eliminatória com as seleções menos cotadas, houve uma segunda fase com dez grupos de quatro seleções cada – terminada na terça-feira – da qual saíram os dez vencedores de grupo que vão decidir, num play-off, as cinco vagas africanas, fruto de cinco duelos em eliminatórias a duas mãos, a disputar de 24 a 29 de março de 2022.

O sorteio ainda não tem data oficializada, mas um porta-voz da Confederação Africana de Futebol (CAF) adiantou à Reuters, na terça-feira, que o mesmo deve realizar-se em janeiro, durante a Taça das Nações Africanas.

As seleções que vão ao play-off: Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e RD Congo.

América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) :: disputa ao rubro ainda sem apurados

Na fase decisiva de qualificação, estão cumpridas oito de 14 jornadas. Apuram-se diretamente os três primeiros. O quarto classificado vai disputar um play-off intercontinental. Canadá (1.º com 16 pontos), Estados Unidos (2.º com 15 pontos) e México (3.º com 14 pontos) estão em zona de apuramento direto e o Panamá (4.º com 14 pontos), em zona de play-off. A Costa Rica é a seleção mais próxima, no quinto lugar, com nove pontos. Jamaica tem sete, El Salvador seis e Honduras três.

O que falta jogar: 9.ª jornada (27 janeiro 2022); 10.ª (30 janeiro 2022); 11.ª (2 fevereiro 2022); 12.ª (24 março 2022), 13.ª jornada (27 março 2022); 14.ª (30 março 2022).

Ásia (AFC) :: nenhuma de quatro/cinco vagas definidas

A terceira e decisiva ronda (fase de grupos) está em curso e com seis de dez jornadas jogadas. Há dois grupos de seis seleções cada e as duas primeiras classificadas de cada grupo apuram-se para o Mundial 2022. Nesta altura, Irão (16 pontos) e Coreia do Sul (14 pontos) no grupo A e Arábia Saudita (16 pontos) e Japão (12 pontos) no grupo B estão em zona de apuramento. Os terceiros classificados dos dois grupos – atualmente Emirados Árabes Unidos (6 pontos) e Austrália (11 pontos) – vão disputar um play-off a duas mãos, em maio ou junho de 2022. O vencedor deste play-off… vai por fim disputar o play-off intercontinental. Líbano, Iraque, Síria, Omã, China e Vietname estão fora de lugares de apuramento nesta altura.

O que falta jogar: 7.ª jornada (27 janeiro 2022), 8.ª (1 fevereiro 2022), 9.ª (24 março 2022), 10.ª (29 março 2022).

Oceânia (OFC) :: onde não há vagas diretas paira a incerteza

A Oceânia é a única zona do globo sem uma única vaga direta para o Mundial 2022 e a qualificação da OFC está a ser assolada por incertezas, motivadas pela pandemia da covid-19. Em setembro, em comunicado, a OFC afirmou que «não era possível organizar uma qualificação na região da Oceânia» e ficou definido que a qualificação da OFC será jogada «no Qatar em março de 2022, pendente de aval posterior da FIFA».

Porém, paira ainda a incerteza sobre quando vai mesmo ser, bem como as seleções que vão a jogo na qualificação da OFC e qual o formato. Uma coisa é certa: o vencedor do agrupamento da OFC vai jogar o play-off intercontinental. Desde que a Austrália se juntou ao apuramento asiático em 2005, a Nova Zelândia foi sempre quem venceu a qualificação da OFC.

Os play-off intercontinentais em junho de 2022

Nos play-off intercontinentais vão estar, como acima exposto, quatro seleções: uma seleção da América do Sul, outra da América do Norte, Central e Caraíbas, uma da Ásia e outra da Oceânia. Daqui sairão as duas últimas seleções para o Mundial 2022. O emparelhamento dos dois duelos, jogados a duas mãos, vai ser definido por sorteio. Os encontros estão, nesta altura, programados para serem em junho de 2022.