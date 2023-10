Portugal escalou duas posições na mais recente atualização do ranking FIFA de seleções.

Consequência do sucesso na campanha 100 por cento vitoriosa rumo ao Euro 2024, a equipa das quinas está agora no sexto lugar, tendo ultrapassado a Croácia e os Países Baixos. No caso da seleção dos Balcãs, deu-se um trambolhão da 6.ª para a 10.ª posição, muito por força das duas derrotas consecutivas na fase de apuramento para o Euro 2024, que os croatas estão em risco de falhar.

Apesar de terem sido ultrapassados por Portugal, os neerlandeses, que somaram uma vitória e uma derrota na última janela de compromissos internacionais, mantiveram a sétima posição.

Na liderança continua a campeã mundial Argentina, ligeiramente à frente de França. O Brasil fecha o pódio, bem perto dos Bleus. No top-5, fechado respetivamente por Inglaterra e Bélgica (por esta ordem), não se registaram alterações.

Aliás, no top-10 só houve duas seleções que escalaram no ranking: além de Portugal, a vizinha Espanha, que subiu do 10.º para o 8.º posto.