A FIFA vai fechar um acordo com a empresa petrolífera estatal saudita Aramco, que deverá ser o contrato de patrocínio mais lucrativo da sua história. Deve render cem milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros) por ano, até 2034.

A informação é adiantada pelo jornal britânico The Times, segundo o qual as conversações entre as duas partes «estão numa fase avançada», com a empresa disposta a ser a principal patrocinadora do Mundial 2034, que se realizará na Arábia Saudita.

A escolha do país como anfitrião desse campeonato do mundo foi confirmada pelo próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, depois de não ter surgido qualquer outra candidatura a acolher o torneio.

Por uma questão de equidade, apenas os países da Oceânia e da Ásia podiam apresentar candidaturas, mas nenhum deles o fez, deixando o caminho livre para a Arábia Saudita.

É prática habitual da FIFA procurar empresas e marcas dos países anfitriões. Aconteceu assim, com a Gazprom, também estatal, no mundial da Rússia, enquanto a Qatar Airways e a Visit Saudi, ambas detidas pelo estado do Catar, se aliaram à edição de 2022.

A Aramco já patrocinou diversos eventos desportivos em todo o mundo, mas nunca tinha investido no futebol. Até agora, a empresa tinha investido no críquete, na Fórmula 1 e no golfe feminino.