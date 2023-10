A Arábia Saudita é o único país candidato a acolher o Campeonato do Mundo de 2034, informou a FIFA esta terça-feira.



A Austrália, outro dos países que manifestou vontade de receber a competição, decidiu desistir da organização e deu maior força à candidatura saudita.



«Explorámos a oportunidade de nos candidatarmos à organização do Mundial e, depois de considerar todos os fatores, decidimos não o fazer para a competição de 2034», lê-se no comunicado da federação australiana.



«Em vez disso, acreditamos que estamos numa forte posição para receber a competição feminina mais antiga do Mundo, a Taça asiática feminina, e depois receber as maiores equipas do futebol mundial em 2029 no Mundial de Clubes. Alcançar isto, depois do Mundial feminino, e com os Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032, representaria uma década dourada para o futebol australiano», pode ler-se ainda na nota.

Recorde-se que a Federação indonésia, que chegou a anunciar que estava em conversações com a Austrália sobre uma candidatura conjunta, apoiou finalmente, há dez dias, a candidatura saudita, que já era oficialmente apoiada pela Confederação Asiática.

A data limite para a apresentação das candidaturas junto da FIFA terminou esta terça-feira.