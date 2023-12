Portugal continua a ocupar a sétima posição no ranking FIFA de seleções.

De acordo com a tabela, atualizada nesta quinta-feira, não há qualquer alteração no top-10.

Destaque para dois primeiros lugares, que continuam a ser ocupados pela campeã do mundo Argentina e pela vice-campeã França.

The final #FIFARanking of 2023!



